Bodrum’da Eser umutlu konustu

TRENDYOL 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Sipay Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını belirten Eşer, "Konyaspor'la oynadığımız kupa maçında iyi oynadık ve beraberliği sağladık. Galibiyeti kaçırdığımız pozisyonlarımız vardı. Bodrum formasıyla çıktığımız her maçta kazanmak istiyoruz. Kupaya daha rotasyonlu bir kadroyla çıkıyoruz. Çok iddiamız kalmadı ancak hangi maç olursa olsun sahaya çıktığımızda elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Artık Sivass

Sivasspor maçına odaklandık. Tek hedefimiz galibiyet ve yeni seri yakalamak" dedi.

'EKSİKLERİMİZ VAR'

Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Burhan Eşer, "Önemli olan sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olmaktır. Sezon başında ve ortasında oynadığımız kadroya göre şu anda ofansif anlamda bazı eksiklerimiz var. Celal'in ve Gökdeniz'in sakatlıkları, Fredy'nin Afrika Kupası'na gitmesi hücumda elimizi zayıflattı. Bu hafta iç sahada taraftarımızın desteğiyle, son haftalarda alamadığımız galibiyeti Sivasspor maçıyla almak istiyoruz. Üç puanla yeni bir serinin başlangıcını hedefliyoruz" diye konuştu.