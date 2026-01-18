Fenerbahçe Alanya önünde

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün deplasmana Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren sarı-lacivertliler bilindiği üzere devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Levent ve Brown'un yanı sıra Fas Millli Takımı'nda bulunan En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ayrıca ağrıları nedeniyle Szymanski de maç kadrosuna alınmadı. Sakatlıklarını atlatan Semedo ve Alvarez kadroda yer alacak. Öte yandan Fener, Becao'nun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını TFF'ye bildirdi.

20. RANDEVU

FENERBAHÇE ile Corendon Alanyaspor, 20. kez ligde mücadele edecek. İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarılacivertli ekip, bu maçlarda 41 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 19 gol gördü.