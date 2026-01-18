Manisa kaçamadı!

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulan Manisa FK, 21. haftada düşme hattındaki Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk dakikasında Manisa gole çok yaklaştı. Adekanye'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Diony'nin müsait durumda plase vuruşu sağ üstten auta çıktı. 12'de sol taraftan yerden yapılan ortaya Diony'nin sert plasesini kaleci Demir ayaklarıyla kurtardı. 18. dakikada Benrahou ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Diony'nin sert şutunu kaleci Demir kurtardı. 21. dakikada Benrahou'nun savunma arkasına attığı topa hareketlenen Diony'nin yakın mesafeden şutunda yine kaleci Demir gole izin vermedi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

KAÇAN PENALTI TEKRAR EDİLDİ

İkinci yarının başında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Savunmada Ada İbik'in hatası sonucu topu alan Ali Yıldız ceza sahasında şutunu çekeceği sırada Toure'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 49'da Burak'ın penaltısını kaleci Vedat kurtardı ve devamında Toure topu uzaklaştırdı. Ancak Manisa savunmasının ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. 52'de bu kez topu başına geçen Oğuzhan penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 69'da Yusuf'un ortasında Diony'nin plasesi ağlara gitti. Önce ofsayt düdüğünü çalan hakem, inceleme sonrası golü verdi: 1-1. 90+4'te ceza sahası önünde Diony'nin düşürülmesi sonucu Manisa FK serbest vuruş kazandı. 90+5'te Benrahou harika bir frikik golüyle köşeden ağları buldu ve maç 1-2 sona erdi. 90+8'de yapılan ortada, altı pas içerisinde topla buluşan Engin Can'ın plasesi ağlara gitti ve maç 2-2 sona erdi.