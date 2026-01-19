Fener tam gaz

TRENDYOL Süper Lig'de lider Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK'ya takılmasının ardından takipçisi Fenerbahçe, bu fırsatı Alanyaspor deplasmanında iyi değerlendirdi. Sarı-lacivertliler, 2 kez geriye düştüğü maçı kazanmayı başararak aradaki farkı da 1'e düşürdü. 3. dakikada Hwang'ın ara pasında topu taşıyan Hadergjonaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şut üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 9'da Musaba'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına açtığı ortada top savunmaya çarparak yön değiştirdi. Pozisyonun devamında topu takip eden Talisca kale önünde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1. 23. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Kerem'in ceza sahası içine açtığı ortada iyi yükselen İsmail'in kafa vuruşu üst direkten döndü. 27'de köşe vuruşu kullanan Hadergjonaj'ın kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Makouta'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1. 45+1'de Efecan'ın açtığı ortaya arka direkte Duarte'nin şutu direkten döndü. İlk yarı 2-1 sona erdi.
EŞİTLİK SAYISI ERKEN GELDİ
İKİNCİ yarıya sarı-lacivertliler etkili başladı. 51'de ceza sahası önünde topla buluşan Talisca'nın sert şutu direğin yanından auta gitti. 52'de ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Musaba'nın şutu ağlara gitti: 2-2. 72'de Alanyaspor atağında arka direkte topla buluşan Ruan'ın şutu savunmadan da sekerek kaleci Ederson'da kaldı. 78'de kaleci Ertuğrul'un kısa düşen vuruşunda Guendouzi pasını Asensio'ya verdi. Bu oyuncunun ara pasında topla buluşan Talisca'nın plasesi köşeden ağlara gitti: 2-3. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-3 sona erdi.
JHON DURAN MÜJDESİ
Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjdemi haber geldi. UEFA, Jhon Duran'ın cezasını bir maça indirirken Kolombiyalı santrfor, eski takımı Aston Villa'ya karşı sahada olacak., Bilindiği üzere UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'a 2 maç ceza vermişti. Yeni kararla birlikte Kolombiyalı santrfor sadece Brann'a karşı forma giyemeyecek.
TEDESCO'DAN 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK GELDİ
FENERBAHÇE'DE teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca 11'i ile başladı. Tedesco, Süper Kupa finalinde 11'de maça başlayan Levent Mercan'ın yerine Semedo, John Duran'ın yerine de Talisca'yı oynattı.