Fener tam gaz Maçın başında 2'de Hadergjonaj'ın şok golüyle geriye düşen Fenerbahçe 9'da Talisca ile eşitliği sağladı. 27'de Makouta'nın golüne Musaba 52'de cevap verdi. 78'de Talisca'nın golü skoru belirledi. HABER MERKEZİ









TRENDYOL Süper Lig'de lider Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK'ya takılmasının ardından takipçisi Fenerbahçe, bu fırsatı Alanyaspor deplasmanında iyi değerlendirdi. Sarı-lacivertliler, 2 kez geriye düştüğü maçı kazanmayı başararak aradaki farkı da 1'e düşürdü. 3. dakikada Hwang'ın ara pasında topu taşıyan Hadergjonaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şut üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 9'da Musaba'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına açtığı ortada top savunmaya çarparak yön değiştirdi. Pozisyonun devamında topu takip eden Talisca kale önünde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1. 23. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Kerem'in ceza sahası içine açtığı ortada iyi yükselen İsmail'in kafa vuruşu üst direkten döndü. 27'de köşe vuruşu kullanan Hadergjonaj'ın kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Makouta'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1. 45+1'de Efecan'ın açtığı ortaya arka direkte Duarte'nin şutu direkten döndü. İlk yarı 2-1 sona erdi.





EŞİTLİK SAYISI ERKEN GELDİ

İKİNCİ yarıya sarı-lacivertliler etkili başladı. 51'de ceza sahası önünde topla buluşan Talisca'nın sert şutu direğin yanından auta gitti. 52'de ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Musaba'nın şutu ağlara gitti: 2-2. 72'de Alanyaspor atağında arka direkte topla buluşan Ruan'ın şutu savunmadan da sekerek kaleci Ederson'da kaldı. 78'de kaleci Ertuğrul'un kısa düşen vuruşunda Guendouzi pasını Asensio'ya verdi. Bu oyuncunun ara pasında topla buluşan Talisca'nın plasesi köşeden ağlara gitti: 2-3. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-3 sona erdi.