Menemen çok mutlu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, deplasmanda karşı karşıya geldiği Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yendi. Oynadığı son 4 müsabakada yenilgi yüzü görmeyen, geçen hafta ise zor günler geçiren Yeni Mersin İdmanyurdu'nun sahaya çıkmamasıyla hükmen galibiyet alan sarı-lacivertliler, İstanbul temsilcisi karşısında henüz 2. dakikada Emre Keskin'in asistinde Hakan Özkan'ın golüyle öne geçti: 0-1. İzmir temsilcisi 69. dakikada golüne engel olamadı ve skora denge geldi: 1-1. 88. dakikada Menemen FK'da sahneye Eren Fansa çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 1-2. İzmir temsilcisi hanesine 3 puanı yazdırırken, çıkışını sürdürdü.