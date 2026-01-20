Başarı geleceğin habercisi

İİzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde, Göztepe Spor Kulübü'nün desteğiyle hayata geçirilen Spor Yöneticiliği Programı, spor. siyaset ve akademik zirveyi bir araya getirdi. Zirve, AK Parti İzmir Milletvekili ve Geçmiş Dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra spor dünyasından önemli isimleri katıldı.

"SINIRLI KALMADIK"

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederken, "Başarı güçlü bir yönetim modeli, uzun vadeli planlama ve çok paydaşlı bir spor ekosistemi sayesinde geldi. Sporda artık sadece fiziksel güç değil; veri yönetimi, psikoloji, sağlık, tesis yönetimi ve akademik katkı da belirleyici oldu. Tokyo, Türk sporunun sadece güreş ve halterle sınırlı olmadığını; jimnastikten okçuluğa, yüzmeden atletizme kadar birçok branşta rekabetçi bir seviyeye ulaştığını gösterdi" dedi.

"AKADEMİK GÜÇLENME ŞART"

Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu başarı bir sonuç değil, geleceğin habercisi. Los Angeles'ta bunu daha da ileri taşıyacağız. Tokyo'ya pandemi sürecinde hazırlandık. Pandemiye rağmen tesisleri açtık. Sporcularımızın tüm ihtiyaçlarını giderdik ve bununla birlikte de A'dan Z'ye onların yanında olduk. Nasıl teknolojide akademinin liderliği varsa sporda da bu motivasyonu mutlaka ve mutlaka akademinin, akademisyenlerin taşıması lazım. Güçlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ YILDA 425 SPORCU"

Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu da "Sürdürülebilir sportif başarının temelinde; sahadaki yeteneğin yanı sıra, stratejik yönetim kapasitesi, kurumsallaşma düzeyi, altyapı ve insan kaynağı niteliği, finansal denge ve bilimsel temelli karar alma süreçleri yer almaktadır" diyerek son üç yılda tam 425 lisanslı sporcunun üniversitelerini temsil ettiğini belirtti. Abacıoğlu, "Bu süreçlerin doğru yönetilmesi ise donanımlı spor yöneticileriyle mümkün. Bugün açılışını yaptığımız Spor Yöneticiliği Programı bu anlayışın bir ürünü olarak hayata geçirildi" dedi. Abacıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal gelişimlerini de bütüncül bir yaklaşımla destekliyoruz. Her yıl artan lisanslı sporcu sayımız, bunun somut bir göstergesi. 2025- 2026 Akademik Yılı itibarıyla 23 farklı branşta 13 aktif spor takımımız var. Son üç yılda 5'i altın olmak üzere toplamda 13 madalya ve 18 kupa aldık. Üniversitemizin spor alanındaki istikrarlı yükselişi, bizi sevindiriyor ve daha da motive ediyor. Bu başarıların arkasında, sporcu emeğinin yanı sıra doğru yönetim anlayışı, planlama ve kurumsal destek var. Bu bağlamda, Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Mahmut Özgener'e vizyonu ve liderliği için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"SORUN YETENEK DEĞİL"

Türkiye'nin Avrupa'daki en avantajlı ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, yaklaşık 15 milyon gencin teorik olarak futbolla temas ettiğini belirtti. Özgener, "Mesele futbola ilgi duyan çocuk bulmak değil, bu çocukları oyunun içinde tutabilmek. Üst düzey futbol ülkelerinde oyuncular uzun süre sistem içinde kalıyor. Bizde ise çok erken yaşlarda skor baskısı devreye giriyor. Bu yaş gruplarında amaç kupa değil, geleceğin sporcularını yetiştirmek olmalı. Gençlerimizin daha fazla deneyim kazanması gerekiyor. Türkiye'nin sorunu yetenek değil; bu yeteneği adım adım geliştirecek, sabırla işleyecek bir üretim hattının eksikliği" dedi.

SEPİL: "SPORDA YÖNETİCİ AÇIĞI VAR"

GÖZTEPE Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise olimpiyatlardaki başarıların Türk sporu adına çok kıymetli olduğunu söyledi. Tokyo Olimpiyatları'nda elde edilen sonuçların Göztepe için de önemli bir farkındalık yarattığını dile getiren Sepil, spor yöneticisi yetiştirmenin kritik bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Sporda da yöneticilik açığı var" diyen Sepil, üniversite iş birliklerinin bu noktada ciddi bir model oluşturabileceğini ifade etti. Milli sporcu Ferhat Arıcan'ın cimnastikte kazandığı bronz madalyayı örnek gösteren Sepil, planlı ve uzun vadeli çalışmanın önemine dikkat çekti.

15 MLLİ SPORCUYA YÜZDE YÜZ BURS

İZMİR Ekonomi Üniversitesinin bünyesinde 15 milli sporcu olduğunu vurgulayan Abacıoğlu, "Üniversitemiz adına vurgulamak istediğim diğer bir başlık da bizler için ayrı bir önem taşıyan Milli Sporcu Bursu'dur. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığımız ve Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bakanlığı döneminde hayata geçirilen Milli Sporcu Bursu protokolü sayesinde bugün üniversitemizde 15 milli sporcumuz, yüzde 100 burslu olarak eğitimlerine devam ediyor. Bu kıymetli destek; sporcu gençlerimizin akademik hayatta da güçlü bireyler olarak yetişmesine olanak tanıyan çok değerli bir vizyonun ürünü. Bunun yanı sıra, milli sporcu statüsünde olmasa da başarılı bir spor geçmişine sahip öğrencilerimize yönelik sporcu burslarımız kapsamında 2025-2026 Akademik Yılı itibarıyla 19 öğrencimize destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI KAMPÜS HAYATA GEÇİRİLDİ

İZMİR Ekonomi Üniversitesi olarak 2024 yılında 'sağlıklı kampüs' programını hayata geçirdiklerini belirten Yusuf Hakan Abacıoğlu, "Bu program kapsamında öğrencilerimizi, akademik ve idari personelimizi spora teşvik ediyor, sağlıklı yaşam tercihleri konusunda bilgilendiriyor ve destekliyoruz. İlk etabını bu yıl temmuz ayında tamamlamayı hedeflediğimiz yeni Güzelbahçe kampüsümüzde, yalnızca eğitim ve araştırma altyapımızı değil, spor olanaklarımızı da çağdaş, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla güçlendiriyoruz. Yeni kampüsümüzde; kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, nizami ölçülerde futbol sahası ve atletizm pistinin yanı sıra; her yaştan kullanıcıya hitap eden çeşitli yürüyüş rotalarıyla tüm mensuplarımıza sağlıklı ve aktif bir kampüs yaşamı sunacağız" diye konuştu.

FUTBOL özelinde ise daha eleştirel bir tablo çizen Sepil, Avrupa seviyesinde harcamalar yapılmasına rağmen aynı oranda başarı elde edilemediğini söyledi. Mehmet Sepil, "15-20 yıl önce Galatasaray kulüpler bazında önemli bir başarı yakaladı ancak devamı gelmedi. Futbolda daha realist olmak zorundayız. Yatırımcıyı çekecek istikrarlı ve güven veren yapılar yok" dedi.