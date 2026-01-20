Bodrum evde yok

Trendyol 1. Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Bodrum FK, 21. haftada sahasında Sivasspor'a da yenilerek taraftarlarını üzdü. 18'inci dakikada Bodrum FK atağında topla buluşan Brazao rakiplerini geçip sol ayağıyla ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top az farkla direğin dibinden dışarı çıktı. 28'inci dakikada Sivasspor atağında Murat'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ethemi'nin kafa vuruşunda Mert'e çarpan top direğin dibinden kornere çıktı. 45'inci dakikada Seferi'nin golüyle Bodrum FK 1-0 öne geçti. Mert'in ceza sahasına gönderdiği topta Seferi'nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 45+1'de Cihat'ın yaptığı ortada Uğur'un vuruşu filelere gitti: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 66'da Malle'nin ortasında Bekir yerden bir vuruşla kaleciyi avladı: 1-2. 90'da Ajeti'nin müdahalesiyle Emirhan yerde kaldı. Hakem önce Ajeti'ye sarı kartı gösterdi ancak VAR incelemesinden sonra karar doğrudan kırmızıya döndü. Mücadeleyi Sivasspor 2-1 kazandı.