Haberler Spor Fener adım adım zirveye

Lider G.Saray ile puan farkını bire düşüren Kanarya gözünü koltuğa dikerken namağlup ünvanını da koruyor.

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2 kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup eden F.Bahçe adım adım zirveye ilerliyor. Bu sonucun ardından puanını 42 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e düşürürken ligdeki namağlup ünvanını sürdürdü. Süper Lig'de geride kalan 18 maçta 12 galibiyet alan sarılacivertli ekip, 6 kez ise rakipleriyle berabere kaldı ve 42 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 42 gol gönderen Fenerbahçe, en golcü takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu maçlarda kalesinde ise 16 gol gördü. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Coren- don Alanyaspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Son 3 lig maçında 5 kez fileleri sarsan Talisca, 1 tane de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda bu sezon 17 gol, 3 asiste ulaştı. Marco Asensio ise asistlerine Corendon Alanyaspor karşısında da devam etti. Asensio, son 4 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun tüm kulvarlarda 9 gol, 7 asistlik performansı bulunuyor.

