Kartal son anda

Trendyol Süper Lig'de ligin ilk yarısını Rizespor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, ikinci yarıya da evinde Kayserispor galibiyetiyle başladı: 1-0. 21'de Orkun'un pasında topla buluşan Abraham'ın ceza sahası çizgisi üzerinde sağına dönüp yaptığı vuruş kaleci Bilal'de kaldı. 36'da Cerny'nin yaptığı ortada arka direkte El Bilal Toure'nin kafa vuruşu kaleci Bilal'de kaldı. 42'de Gözhan'ın ortasında ceza sahası içinde Cerny topu kontrol etti. Bu oyuncunun altı pasın sağından yaptığı vuruş Toure'ye çarpıp kaleye yönelirken kaleci Bilal son anda kornere çeldi. 43'te sol çaprazdan Furkan Soyalp'in yaptığı vuruşta kaleci Ersin'in çeldiği top kornere gitti. 45+1'de Orkun'un sağ kanattan ortasında Abraham göğsüyle topu Toure'ye indirdi. Bu oyuncunun sert vuruşu çerçeveyi bulmadı ve ilk yarı 0-0 bitti.

ÜST ÜSTE FIRSATLAR KAÇTI

Karşılaşmanın ikinci yarısı daha yüksek tempoda başlarken ilk net pozisyonu Kayserispor yakaladı. 54'te Mane'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mendes'in vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. 70'te Rashica'nın ortasında oluşan karambolde Orkun şutunu çekti. Kaleci Bilal'in müdahale ettiği topu savunma son anda çizgiden çıkarttı. Beşiktaş aradığı golü 90+5'inci dakikada buldu. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen siyahbeyazlılarda sağ kanatta topla buluşan Orkun Kökçü ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşu kaleci Bilal'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

SİYAH-BEYAZLILARIN teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor karşısına Türkiye Kupası C Grubu'nda Tüpraş Stadyumu'nda oynadıkları son Ankara Keçiörengücü müsabakasının 11'ine oranla 3 değişiklik yaparak çıktı. Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda Emirhan Topçu'ya ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü'ye şans verdi. Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde takdir belgesi almaya hak kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Adalı, stattaki buluşmada öğrencileri tebrik etti.