Olaylı finali Senegal kazandı

FAS'IN ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası final maçında uzatmalarda Fas'ı 1-0 kazanan Senegal şampiyon oldu. Ancak karşılaşmaya yaşanan olaylar damga vurdu. Uzatma anları oynanırken Fas, VAR incelemesi sonucu 90+8'de penaltı kazandı. Senegalli oyuncular bu kararı protesto ederek sahayı terk etti. Senegalli futbolcu Sadio Mane'nin ısrarı sonrası Senegalli oyuncular yaklaşık 10 dakika sonra yeniden sahaya çıktı.

YOUSSEF EN-NESYRİ AĞLADI

FAS'TA penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, topu Brahim Diaz'a bıraktı. Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı. Maçın geri kalanında kalesini gole kapatan Senegal, 2021'den sonra ikinci kez Afrika Kupası'nda şampiyon olarak mutlu sona ulaştı. Fas'ta Fenerbahçe forması da giyen En-Nesyri, maçın bitiş düdüğüyle birlikte uzun süre gözyaşlarını tutamadı.