Altay’dan destek çıkarması

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 4'te 4 yaptıktan sonra son 2 maçını kaybeden Altay'da Başkan Sinan Kanlı, takımın tecrübeli futbolcuları Deniz Kadah ve Ceyhun Gülselam'la birlikte siyahbeyazlı camianın önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen panelde gerçekleşen buluşmayla ilgili Başkan Sinan Kanlı açıklamalarda bulundu.

SİYAH-BEYAZLI İzmir kulübünün başkanı Kanlı, "Camiamızın büyüğü ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener ile bir araya geldik. Sayın Mahmut Özgener, takımımızı yakından ve sürekli takip ettiğini özellikle vurgularken; Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah nezdinde tüm takımımıza başarı dileklerini iletti" dedi. Futbolculara yapılması gereken ödemeler konusunda yönetimin Mahmut Özgener'in desteğini beklediği ifade edildi.

ÖTE yandan sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlı takıma altyapıdan bir takviye daha yapıldı. Altay altyapısından yetişen 16 yaşındaki orta saha Çınar Taha Aydöner, profesyonel sözleşme imzaladı.