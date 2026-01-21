Arda Okan fırtınası

GÖZTEPE'NİN bu sezonki flaş ismi Arda Okan Kurtulan, son iki maçta attığı 3 golle adeta parladı ve takımın sürpriz golcüsü haline geldi. Sağ bek pozisyonunda forma giymesine rağmen forvet kökenli olması sayesinde hücumdaki potansiyelini gözler önüne serdi. İlk yarının son haftasında Samsunspor karşısında 2 gol birden atarak galibiyette başrol oynayan 23 yaşındaki futbolcu, önceki gün de Çaykur Rizespor karşısında şık bir golle fileleri havalandırdı. Savunma ve hücumda iki yönlü bir profil sergileyen Arda, bu performansıyla taraftarların da en beğendiği oyuncular arasında yer alıyor. Yaz transfer döneminde birçok kulübün radarına girmesi beklenen Kurtulan'ın değeri hızla artıyor. Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız, A Milli Takım'dan henüz davet alması. Arnavut kökenli olması ve daha önce Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'nın alt yaş milli takımında forma giymesi nedeniyle 3 ülkeden de davet alabilir.

YENİLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

ARA transfer döneminde 4 takviye gerçekleştiren Göztepe'de yeni transferlerden Guilherme Luiz ve Jeh ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Brezilyalı golcülerden Jeh maçın 69, Luiz ise 85'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Kayserispor'dan gelen kaleci Şamil Öztürk de yedek bekledi. Göztepe'nin İsviçre'nin Servette takımından transfer ettiği orta saha Alexis Antunes ise sakatlığından dolayı forma giyemedi.