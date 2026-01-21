Destan zamanı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarıkırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.

SARA, ARDA, SINGO YOK

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sara ve Arda, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için kadroda yer alamayacak. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak. Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.

"G.SARAY'DA MUTLUYUM"

GALATASARAY'IN Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, hakkında çıkan ayrılık iddiaları ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Torreira, "Uzun süredir Avrupa'da oynuyorum. Babam da sağlık olarak iyi bir dönemden geçmiyor. Futbolcunun dışında ben bir oğulum, ailemin bir parçası olmak da önemli. Ben Galatasaray'dan gideceksem başka birinden duymazsınız. Hepinizin önüne çıkarım ve gitmek istiyorum derim. Şu anda gitmek istemiyorum çünkü Galatasaray'da mutluyum. Bu kulüp için oynadığında en mutlu olan insanlardan birisiyim" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZLE BAŞA ÇIKABİLİRİZ"

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Buruk, "Bizim için önemli bir maç. İyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Hedefleri ilk 8, bizim ilk 24. Bir galibiyet bizi ilk 24'e sokacak. Galatasaray ruhuna uygun oynamamız gerekiyor. Çok motive olmamız gerekiyor. Çok dinamik, çok mücadeleci bir takım. Birbirine çok benzeyen iki takımız ama bize göre daha dinamik bir takım. Bu dinamikliği öndeki oyuncularımızla fırsata çevirmeliyiz. Gücümüzü, her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle başa çıkabiliriz" dedi.

MAGASSA SESLERİ

GALATASARAY orta saha transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Fransız Soungoutou Magassa ile son dönemde somut şekilde ilgilenmeye başladı. Galatasaray, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü tercih ediyor. Öte yandan oyuncunun durumu hakkında Milan ve Juventus'un da bilgi aldığı belirtiliyor. Bu sezon Londra ekibiyle 15 resmi müsabakaya çıkan Magassa 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Fransa U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Magassa'nın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro. Genç oyuncunun mevcut takımı ile sözleşmesi ise 2031 yılına kadar sürüyor