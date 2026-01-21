Göztepe’nin tadı tuzu yok

SULTANLAR Ligi'nde son olarak İzmir derbisinde Aras Kargo'ya 3-2 mağlup olan Göztepe, taraftarı önünde konuk ettiği Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca istediği performansı bir türlü parkeye yansıtamayan sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci maçından yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Maça oldukça tutuk başlayan Göztepe, ilk seti 20- 25'lik skorla kaybetti: 0-1. İkinci sette de umduğunu bulamayan İzmir temsilcisi 21-25'lik sonuçla setlerde 2-0 yenik duruma düştü. Üçüncü sette rakibine üstünlük kuramayan sarı-kırmızılılar, seti 21-25 ve karşılaşmayı ise 3-0'lık mağlubiyetle tamamladı. Göztepe ligde geride kalan 17 müsabakada aldığı 4 galibiyet ve 13 yenilgiyle alt sıralardan kurtulamadı. Müsabakanın en skorer ismi Göztepe forması giyen ve 20 sayı kaydeden Bajema oldu.