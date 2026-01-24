2. Lig alev alev

TFF 2. Lig'de bugün Ege ekipleri birbirinden zorlu maçlarda ter dökecek. Kırmızı Grup'ta Play- Off hesapları yapan Aliağa Futbol, deplasmanda Ege derbisinde Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Aynı grupta üst üste galibiyetlerle 35 puanla Play-Off potasına adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü evinde 4 puana sahip düşme potasındaki Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki maç 15.00'te başlayacak. Beyaz Grup'ta 13 puanla düşme hattındaki Altınordu 22 puanlı 12'nci basamaktaki 24Erzincanspor'un konuğu olacak. Yine düşme hattında yer alan İzmir ekiplerinden Bucaspor 1928 ise evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. 3 puan hedeflediklerini belirten teknik direktör Tolga Doğantez, "Kazanmaktan başka bir durum düşünmüyoruz" diye konuştu. Bu iki maçın başlama saati ise 13.00. Aynı grupta zirve iddiasını sürdüren Muğlaspor ise deplasmanda Beykoz Anadolu Spor'la karşı karşıya gelecek. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Teknik direktör Besim Durmuş, İstanbul'dan 3 puanla dönüp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.