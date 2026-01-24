Arda Okan’a Wolfsburg kanca attı

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam eden Göztepe'de genç oyuncuların yükselen performansı dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki en önemli kazanımlarından biri olan 23 yaşındaki Arda Okan, gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç futbolcuya son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ilgi gösterdiği öğrenildi. Asıl mevkisi orta sahanın sağ kanadı olan Arda Okan, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin elini güçlendiriyor. Sağ bek ve sol kanatta da görev yapabilen genç oyuncu, hücum yönüyle ön plana çıkarken savunma katkısıyla da dikkat çekiyor. Sahada dinamik yapısı, temposu ve oyun bilgisiyle fark yaratan Arda, Göztepe'nin hücum organizasyonlarında aktif rol üstleniyor. Sezon başında Adana Demirspor'dan transfer edilen Arda Okan'ın sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Göztepe formasıyla bu sezon 18 resmi karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. Kısa sürede gösterdiği gelişim ve istikrarlı performans, hem Süper Lig ekiplerinin hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Alman temsilcisi Wolfsburg'un, Arda Okan'ı uzun süredir takip ettiği ve önümüzdeki günlerde Göztepe yönetimiyle resmi temaslara başlamayı planladığı ifade ediliyor.