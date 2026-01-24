Oulaı kapışması

TRENDYOL Süper Lig'de yine amansız bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Ara transferde kadrosuna Matteo Guendouzi'yi katan ve orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Sarılacivertlilerin, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai için teklif yaptığı öne sürüldü.

DAHA İYİ BİR TEKLİF

Fenerbahçe'de Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante transferinde pürüz çıkınca, Christ Inao Oulai isminin gündeme geldiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'un 19 yaşındaki futbolcusu için devrede olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin bu transferde en büyük rakibi ise Galatasaray. Alınan son bilgilere göre Kanarya, Oulai için Trabzonspor'a 30 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Galatasaray'ın 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu teklifinin reddedildiği ifade edilmişti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada, Oulai'nin değerinin 40 milyon Euro'nun üzerinde olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin teklifinin de kabul edilmediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin daha cazip bir teklif için hazırlık yaptığı aktarıldı. Karadeniz ekibinin sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon Euro bedelle renklerine bağladığı Oulai, bordo-mavili formayla 11 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.