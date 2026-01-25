Derbi Aliağa’nın

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son maçlarını kazanan iki Ege ekibinin mücadelesinde Aliağa FK, deplasmanda Fethiyespor'u 3-1 mağlup etti. Son iki maçının kazanan İzmir ekibi Play-Off için elini güçlendirirken, Fethiyespor ise alt sıralarla bağını kesme şansını değerlendiremedi. 25. dakikada Muammer topu, Burak ile buluşturdu. Burak, kaleye bakıp 35 metreden çok sert vurdu. Top üst direğin altından kaleci Arda'nın bakışları arasında ağlara gitti: 0-1. İlk yarıda başka gol olmadı ve 1-0 sona erdi. İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı.

2. YARI KARŞILIKLI GOLLER

57. dakikada korner atışından gelen topu İrfan, ceza alanına ortaladı. Kale içinde Uğur, kafa ile kaleciden önce topu ağlara gönderdi: 1-1. 69. dakikada konuk takım atağında Muhammet Raşit ile Harun'un ceza alanı içersindeki mücadelesinde Harun kendini yerde bulunca hakem, penaltı noktasını gösterdi. Fethiyesporlu futbolcular bu karara itiraz ederken, penaltı atışını kullanan Burak, topu kaleci Arda'yı ters köşeye yatırarak ağlara gönderdi: 1-2. 90+5. dakikada FEthiyespor savunmasının hatalı geri pasını iyi takip eden Mertcan, sıfıra indi. Topu altıpasa yerden gönderdi. Mustafa Tahir, kale içinde dokundu. Top ağlara gitti: 1-3. Maç 3-1 sona erdi.

İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

FETHİYESPOR ile Aliağa FK arasında oynanan kritik maçta iki takımın teknik direktörü de takımlarında değişikliğe gitti. Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Serdarcan, Melih ve Yusuf'un yerlerine İrfan, Oğuz ile Muhammet'i oynattı. Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin ise son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Gebzespor maçına göre 3 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Sergen, Hasan ve Mertcan'ın yerlerine Erhan, Ahmet İlhan ile Necanik ti'ye ilk 11'de görev verdi.