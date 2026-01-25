Trabzon’dan sıkı takip

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve yürüyüşünü sürdürdü. Ligin ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan bordo mavililer, lider Galatasaray'ın peşini bırakmazken puanını da 41'e çıkararak şampiyonluk inancını ortaya koydu. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, aldığı galibiyetle hem iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü hem de üst sıralardaki yerini korudu. Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçıyla birlikte iç sahadaki yenilmezliğini de 10 haftaya çıkardı. Söz konusu süreçte 6 galibiyet elde eden Fatih Tekke'nin öğrencileri, 4 beraberlikle 22 puan toplayıp sahasında Galatasaray'ın ardından en etkili takım oldu. Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu olan Paul Onuachu, 12 golle Trabzonspor toplam 16 puan kazandı.

AFRİKADAN GOLLE DÖNDÜ

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin milli takımından döner dönmez ayağının tozuyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Nijeryalı golcü, Kasımpaşa karşısında da hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çekti, alkış topladı.