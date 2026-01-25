Türkiye 4. torbada

UEFA Uluslar Ligi 2026 sezonu kura çekimi 12 Şubat Perşembe günü Brüksel'deki UEFA Kongresi çerçevesinde yapılacak. Türkiye kura çekiminde 4. torbanın en sonunda yer alıyor. İlk torbada, Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya; ikinci torbada İtalya, Hollanda, Danimarka, Hıvatistan; Üçüncü torbada Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç ve Türkiye'nin yer aldığı 3. torbada ise Galler, Çekya ve Yunanistan yer alıyor. Türkiye ilk üç torbadaki takımlardan üçü ile Uluslar A Ligi'ndeki bir grupta yer alacak. Gruplardaki ilk dört maç 24 Eylül ile 6 Ekim arasında, kalan iki maç ise kasım milli maç penceresinde oynanacak. Maç programı ise 13 Şubat 2026 Cuma sabahı açıklanacak. A Ligi'nin ilk iki sırada bitirenler çeyrek finale kalırken en iyi grup birincileri de Euro 2028 için düzenlenecek Play-Off turuna katılacaklar.