Kartal’da hedef Dallinga

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kadrodaki futbolcularıyla yollarını ayırıyor. Teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'a vedaya hazırlanıyor.

Abraham'ın ayrılık ihtimaline karşı çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlılar, santrfor listesi oluşturdu. Serdal Adalı yönetiminin listenin başına yazdığı isim ortaya çıktı. İtalya basınında çıkan habere göre Beşiktaş, Serie A temsilcisi Bologna'da forma giyen Thijs Dallinga ile ilgileniyor. Listenin ilk sırasında yer alan Hollandalı santrforun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Bologna ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Thijs Dallinga, bu sezon 24 maçta 989 dakika süre aldı. 4 kez rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki forvet, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Yıldız futbolcunun da yeni bir deneyim için Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.