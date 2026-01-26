Semih yine attı Cagliari kazandı

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu Semih Kılıçsoy, Serie A'da üçüncü golünü attı. İtalya'da son dönemde performansıyla çıkışa geçen genç futbolcu, Caglari'nin Fiorentina'yı mağlup ettiği maçta yine adından söz ettirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Cagliari, 47. dakikada Marco Palestra'nın golüyle farkı ikiye çıkarırken Fiorentina, 74. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Cagliari, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Cagliari, puanını 25'e yükseltirken Fiorentina ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Cagliari, Hellas Verona'yı ağırlayacak.