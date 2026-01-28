Aslan sağ şeritte

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yönetim tüm şartları zorluyor. Ara transfer döneminde hücum hattını Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendiren Galatasaray, orta saha ve savunma bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Portekiz spor gazetesi O Jogo'nun haberine göre; Galatasaray kariyerini BAE ekibi Al Wasl'da sürdüren Trabzonspor'un eski savunmacısı Pedro Malheiro'nun transferini gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların stoper rotasyonundaki eksikliği Singo'yu bu bölgeye kaydırmak suretiyle çözdüğü ve bu nedenle de sağ bek

takviyesi yapacağı belirtildi.

YUSUF DEMİR AYRILIYOR

Şu ana kadar Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerini açıklayan Galatasaray'da gelecek isimlerin yanı sıra gidecek isimler için de çalışmalar devam ediyor. Ara transfer döneminde ilk olarak oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayıran Cimbom'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Oyuncunun sözleşmesi, tek taraflı olarak feshedilecek ve tüm alacakları verilerek yollar ayrılacak.