Aslan’da Gueye tamam

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın. Ara dönemde Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Aslan, uzun süredir peşinde olduğu Pape Gueye'nin de transferini sonlandırıyor. Gueye için İspanyol kulübü Villarreal ile temas halinde olan sarı-kırmızılı yönetim, yurtdışındaki kaynaklara göre transferde büyük aşama kaydetti. Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, Pape Gueye cephesiyle yaptığı görüşmelerde el sıkıştığı öğrenildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'dan gelen projeye sıcak baktığı ve 2030 yılına kadar uzanan sözleşme teklifini kabul ettiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Senegalli ön libero, bu sezon 22 maçta görev yaptı. Pape Gueye, 1552 dakikada 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.