Dimitrov da yolcu

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK yaprak dökümü yaşamaya devam ediyor. Önce takımın önemli isimlerinden biri olan Fredy, Çorum FK'ya transfer olarak yeşilbeyazlı kadrodan ayrılmıştı. Şimdi ise bir başka kilit oyuncuyla yolların ayrılması gündemde. 27 yaşındaki Bulgar forvet Zdravko Dimitrov'un, Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında etkili olan tecrübeli oyuncu, yeşil-beyazlıların hücum organizasyonlarında önemli rol oynuyordu. Fredy'nin ayrılığının ardından orta saha ve hücum hattında hissedilen boşluk, Dimitrov'un olası vedasıyla daha da derinleşebilir.

HÜCUMDA TEHLİKE ÇANLARI

Fredy'nin ardından Dimitrov'un da takımdan kopması durumunda, yeşil-beyazlılarda yaprak dökümü olarak nitelendirilen süreç hız kazanacak gibi görünüyor. Takımın diğer skoreri Arnavut Taulant Seferi'ye de yurt dışından ve yurt içinden taliplerin olduğu iddia edildi. 1 aylık kısa süre içinde başkan değişimi yaşayan, teknik direktörü Burhan Eşer'in bahis soruşturması sebebiyle PFDK'ya sevkedilmesiyle sıkıntısı ikiye katlayan Muğla temsilcisi, devre arası transfer döneminde henüz bir adım atamadı. Yeşil-beyazlı taraftarlar kısa süre içinde yönetimin takviye konusunda adım atmasını bekliyor.