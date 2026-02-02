Aliağa tam gaz!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa FK, 22. haftada Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti. 11'de gelişen Ankara Demirspor atağında Hasan Ege'nin yerden ortasına arka direkte Leon'un şutu yandan auta gitti. 14'te sol çaprazdan ceza sahası önüne kadar gelen Leon'un sert plasesini kaleci Ahmet Pekgöz kornere çeldi. 24. dakikada Aliağa etkili geldi. Sol kanattan hareketlenen Ahmet İlhan'ın ortasında arka direkte Tahir'in gelişine şutu direk dibinde savunmaya çarparak kornere gitti. 32'de Aliağa FK kalesi büyük bir tehlike atlattı. Ceza sahasında rakibinden sıyrılan Hasan Ege'nin yakın mesafeden şutunu kaleci Ahmet kurtardı. Dönen topa penaltı noktasında Malik'in yerden şutunu da Ahmet çıkardı ve tehlike uzaklaştırıldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya Aliağa FK golle başladı. 47'de ceza sahasına gönderilen ortayı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde Muammer'in gelişine plasesi sol köşeden ağlara gitti: 0-1. 53'te Burak Süleyman'ın ceza sahası dışından şutu yandan auta gitti. 54'te Malik'in ara pasında savunma arkasına sarkan Hasan Ege'nin plasesini kaleci Ahmet ayağıyla kornere çeldi. Bu tehlikeden 1 dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Tahir'in şutunu Ali Taha kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu kornere gönderdi. 63'te Furkan'ın uzaktan sert şutu kaleci Ahmet'te kaldı. 73'te Muammer'in pasına hareketlenen Burak'ın şutu savunmaya çarparak kornere gitti. 78'de sağ çaprazda topu alan Leon Çalışkan'ın sert şutu uzak köşeden ağlara gitti: 1-1. 81. dakikada Aliağa tekrar öne geçti. Kaleyi cepheden gören noktada topu alan Alberk, uzaktan sert şutla köşeden ağları buldu ve bu harika golle sarı-siyahlılar tekrar öne geçti: 1-2. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Üst üste 3. galibiyet

ZORLU fikstürde ligde ve kupada aldığı mağlubiyetlerin ardından Aliağa FK tekrar çıkışa geçmeyi başardı. Önce Güzide Gebzespor'u evinde 1-0 yenen İzmir temsilcisi, ardından Fethiyespor deplasmanından da 3-1'lik galibiyetle dönerek yeni bir galibiyet serisi başlatmıştı. Sarı-siyahlılar, zorlu Ankara Demir deplasmanında da galip gelerek üst üste 3. galibiyetini almış oldu. Aliağa bu galibiyetle maç fazlasıyla puanını 43 yaptı.