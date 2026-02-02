Aslan çok rahat!

Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında Kayserispor'u farklı mağlup etti ve ikide iki yaptı: 4-0. 7'de sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortada kale önünde Aaron Opoku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti: 1-0. 16'da Sara'nın pasında topla buluşan Lang, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kontrol etti. 25'te Denswil'in geri pasında araya giren Osimhen, ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'da Osimhen topu ağlara yolladı: 2-0

MAÇTA SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ

60'ta Osimhen'in yerden içeri çevirdiği topa Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 3-0. 69'da Mendes'in savunmanın arkasına attığı pasta Cardoso topu ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Adnan Deniz Kayatepe ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 90'da Ahmed Kutucu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Katongo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 90+3'te Icardi maçın skorunu belirledi: 4-0.

Barış Manço unutulmadı

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında oynanan Galatasaray - Zecorner Kayserispor karşılaşması öncesinde Türk müziğinin usta ismi Barış Manço anıldı. Vefatının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla RAMS Park'ta, "Eğri Eğri Doğru Doğru" eseri çalındı. Galatasaray taraftarı soğuk ve yağmurlu havaya rağmen, stadın büyük bir bölümünü doldur ve takımlarına büyük bir destek verdi.

Lang ilk maçına çıktı

Devre arasında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu Noa Lang, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Karşılaşma öncesi RAMS Park'taki sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma sırasında Noa Lang'a tezahüratlarla büyük destek olurken, Hollandalı oyuncu da alkışla karşılık verdi. Noa Lang, Zecorner Kayserispor maçında ilk 11'de görev yaparak siftahı yapmış oldu. Galatasaray'ın İspanya La Liga ekibi Gi- rona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Kolombiyalı Yaser Asprilla, ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Yıldız isim ikinci yarıda oyuna dahil oldu.