Muğlaspor zirve aşkına

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele ettiği ilk senesinde zirve yarışı veren Muğlaspor, 23. haftada konuk olduğu Kepezspor engelini de kayıpsız aştı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada iki ekibin de gol pozisyonuna girmekte zorlandığı görüldü. Yeşil-beyazlı Ege temsilcisinde kilidi 71. dakikada Yasin Abdioğlu açtı. 85. dakikada Yasin bir kez daha sahne aldı ve takımını rahatlatan golü attı: 0-2. 90. dakikada ev sahibi ekip Alp Ada ile bir gol buldu ve maç 2-1 sona erdi. Bu skorla puanını 50 yapan Muğlaspor, Batman Petrolspor'u 1 puan geriden takibini sürdürdü.