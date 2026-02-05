Altınordu’dan sol beke takviye geldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23 maçta topladığı 13 puanla 18'inci sırada yer alan Altınordu, Karacabey Bld'den 31 yaşındaki sol bek Abdullah Balıkuv'u kadrosuna kattı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine Kulüp Müdürü Barış Ertosun ve Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir katıldı. Futbola başladığı Bucaspor'da profesyonel olan tecrübeli savunmacı Darıca Gençlerbirliği, İstanbulspor, İnegöl, 24Erzincan ve Uşak'ta da oynadı. Deneyimli defans oyuncusu 1. Lig'de 15, 3. Lig'de ise 23 maça çıktı.