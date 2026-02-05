Aslan tam gaz!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ikide iki yapan Galatasaray, 1. Lig ekibi İstanbulspor engelini de kayıpsız aştı: 3-1. 5. dakikada sol tarafta aldığı topla çizgiye inen Ahmed Kutucu, pasını ceza sahası içine çevirdi. İlkay Gündoğan, topun üstünden atladı ve müsait durumdaki Mauro Icardi'nin penaltı noktasının gerisinden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 24'te sağ taraftan çizgiye inen Asprilla'nın ortasında Demir Mermerci'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza yayındaki Torreira'nın önünde kaldı. Torreira'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 26'da Gökdeniz'in kafayla geri pasında Lemina'nın kaleci Günay'a göndermek istediği top kısa düştü.

SON SÖZ AHMED'İN

33'te Torreira'nın derin pasında İlkay tek pas yaparak Ahmed Kutucu'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1. 65'te Asprilla'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti. 69'da sol kanattaki Turan Tuncer'in pasıyla topla buluşan Mamadou'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Günay, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. Maç 3-1 sona erdi.

KORKUTAN ÇARPIŞMA

MÜSABAKADA korkutan bir pozisyon yaşandı. 46. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu ile sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı ve yere düştü. İki takımın sağlık ekipleri, hızlıca sahaya girip futbolculara ilk müdahalelerini burada gerçekleştirdi. Ahmed müdahalenin ardından ayağa kalktı ve soyunma odasına gitti. İsa Doğan da için ise sahaya ambulans girdi. Sedye ile yerden kaldırılan İsa daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. İki futbolcuda oyuna devam edemedi.

NHAGA GELDİ

DEVRE arası transfer döneminde takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3'üncü transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar; Noa Lang ve Asprilla'nın ardından Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı. Oyuncu ve kulübü Casa Pia ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Özel uçakla Türkiye'ye gelen Nhaga, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray" ifadelerini kullandı.