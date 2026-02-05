Ataman bu kez hak verdi

YUNANİSTAN ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, ligde Aris'e mağlup oldukları maçın ardından kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'un takımdaki herkesi istifaya davet etmesinin haklı bir tepki olduğunu belirtti. Euroleague'de Real Madrid'i de 82-81 yenerek tekrar üst sıralara tırmanan Yunan ekibinin deneyimli antrenörü, "O da benim gibi. Ben bazen oyuncularıma saldırıyorum. O da sadece bana değil hepimize saldırdı. Bu normal. O tutkulu birisi. Kazanmak istiyor, bu işe emek veriyor" ifadelerini kullandı.