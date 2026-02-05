Beşiktaş A Spor’da F.Bahçe ATV’de!

ZİRAAT Türkiye Kupası heyecanı her zaman olduğu gibi yine A Spor ve ATV'de yaşanacak. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Maç A Spor'dan ekranlara gelecek. Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok. Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Saat 20.30'daki randevu ise ATV'den yayımlanacak. Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.