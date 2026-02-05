Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz!

FENERBAHÇE'NİN büyük uğraş verdiği ve gece yarısı operasyonu ile çözülen N'Golo Kante transferinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüme ulaştığı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın resmi ziyaret kapsamında 3 Şubat 2026'da bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelirken temasları sırasında Kanarya'nın sorun yaşadığı Kante transferi konusunda da devreye girdiği ortaya çıktı.

SADETTİN SARAN İMZALI AÇIKLAMA

SARI-LACİVERTLİ kulüp ise dün Sadettin Saran imzalı bir açıklama yayınladı ve Başkan Erdoğan'ın verdiği desteğe ilişkin teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kante'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım." Kante dün İstanbul'a gelirken çok sayıda taraftar yıldız futbolcuyu havaalanında karşıladı.

Kante'ye servet

FENERBAHÇE Kulübü, N'Golo Kante ile ilgili dün KAP açıklamasını yaptı. Açıklamaya göre 34 yaşındaki oyuncuya 14.400.000 Euro imza parası ödenecek. Ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Euro alacak futbolcuya 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için futbolcuya 11.000.000 Euro ücret ödenecek.

Yusuf da dönüyor

FENERBAHÇE, daha önce 22 milyon Euro'ya Al- Hilal'e sattığı Yusuf Akçiçek'i kadrosuna geri katmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki stoperin yeniden sarı-lacivertlilerde forma giymeyi kabul ettiği ifade edildi. Al-Hilal'ın kiralık olarak futbolcunun ayrılmasına yeşil ışık yaktığı belirtilirken, görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

1.5 yılda 38 gol attı

FENERBAHÇE'NİN 2024-2025 sezonu başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Youssef En- Nesyri'nin sarı-lacivertli kariyeri 1,5 yıl sürdü. Faslı golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 79 maçta 38 gole imza attı. Faslı forvetin Al-Ittihad'a imzası sonrası Kanarya, Kante takası ile birlikte 15 milyon Euro bonservisi kasasına koyacak.

Kanarya, En-Nesyri'nin Yusuf da dönüyor vedası sonrası Al-Hilal'in forveti ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de En-Nesyri ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler golcü transferi için de girişimlerini hızlandırdı. Kanarya, Karim Benzema transferi sonrasında Al- Hilal'de üçüncü forvet konumuna düşen Darwin Nunez için harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Simone İnzaghi tarafından transferine onay verilmeyen Uruguaylı golcüye, Benzema transferi sonrasında onay çıktı.

KİRALAMA FORMÜLÜ İLE ANLAŞILACAK

Sezon başında Liverpool'dan Al-Hilal'e giden Darwin Nunez için yeniden harekete geçen sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istiyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, transferin bitmek üzere olduğu bildirildi. Penarol altyapısında futbola başlayan Nunez, 2019'da Almeria'ya 12 milyon Euro'ya gitti. Bir yıl sonra ise Benfica oyuncuyu 34 milyon Euro'ya aldı. 2 sezon sonra Liverpool tam 85 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu kadroya kattı. Bu sezon başında da Al-Hilal bonservisine 53 milyon Euro ödedi.