Göz-Göz 10’u bitirdi

Avrupa kupalarına katılma hedefine emin adımlarla ilerleyen Göztepe, 10 numarası Junior Olaitan'ın Beşiktaş'a gitmesinin ardından yarattığı boşluğu doldurmak için harekete geçti ve önemli bir transferde prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Championship ekiplerinden Oxford United forması giyen 24 yaşındaki Bulgar milli futbolcu Filip Krastev ile el sıkıştı. 24 yaşındaki futbolcunun İzmir'e gelip, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imza atması ve pazar günü oynanacak Konyaspor deplasman maçına dahil edilmesi bekleniyor. Filip Krastev'in gelişiyle Stoilov, 3 sezondur görev yaptığı Göztepe'ye ilk kez Bulgar futbolcu transfer etmiş olacak. 24 yaşındaki Krastev, 15 Ekim 2001 doğumlu, 1.78 boyunda sağ ayaklı bir ofansif orta saha oyuncusu. Kariyerine Slavia Sofya'da başladı ve 2018'de profesyonel oldu. 2020 yılında Lommel SK kulübüne transfer oldu ve buradan çeşitli kiralıklarla deneyim kazandı. Kariyerinde L.Sofya'da kiralık top koşturdu ve 2021-2023 yılları arasında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Stanimir Stoilov'un öğrencisiydi. Stoilov'un ekibinde toplam 56 maçta 12 gol attı.

Mohammed imzayı attı

Göztepe, 2021'den beri ülkemizde Ankaraspor, Eyüpspor ve Bodrum FK formalarını giyen 24 yaşındaki Ganalı orta saha Musah Mohammed'e de resmi imzayı attırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5 + 1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Musah Mohammed! Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.