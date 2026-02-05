Göztepe Basket yeni sayfa açacak

Türkiye Basketbol Ligi'nde zirve yarışı veren ancak son 2 haftada aldığı yenilgilerle alt sıralara düşen Göztepe Basket, önündeki karşılaşmalara odaklandı. OGM Ormanspor deplasmanında 91-90 kaybettikten sonra evinde de Gaziantep'e 65-77 yenilen Göz-Göz, 5. sırada kaldı. Sarı-kırmızılılar bugün küme düşmeme mücadelesi veren Kocaeli BŞB Kağıtspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Göztepe bu maçın ardından Ankara Kolejliler'i konuk edecek.