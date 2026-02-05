  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Göztepe Basket yeni sayfa açacak

Göztepe Basket yeni sayfa açacak

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Göztepe Basket yeni sayfa açacak

Türkiye Basketbol Ligi'nde zirve yarışı veren ancak son 2 haftada aldığı yenilgilerle alt sıralara düşen Göztepe Basket, önündeki karşılaşmalara odaklandı. OGM Ormanspor deplasmanında 91-90 kaybettikten sonra evinde de Gaziantep'e 65-77 yenilen Göz-Göz, 5. sırada kaldı. Sarı-kırmızılılar bugün küme düşmeme mücadelesi veren Kocaeli BŞB Kağıtspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Göztepe bu maçın ardından Ankara Kolejliler'i konuk edecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA