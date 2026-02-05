KSK'ye Sultanlar Ligi yakışır!

KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Endo Karşıyaka'nın başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları, takımın mevcut durumunu, sezon performansını, Türk kadın voleybolunun geleceğini ve altyapılar gibi önemli konulara değindi. Uzun yıllar Kadın Voleybol Milli Takımı'nda başantrenörlük görevinde bulunan, 2003 yılında takımıyla Avrupa ikinciliği kazanarak, "Filenin Sultanları" efsanesini yaratan isimlerin başında gelen Yazıcıoğulları, Kaf-Kaf kariyerine başlama hikayesini şöyle anlattı: "Geçen sezon teknik kadronun ayrılmasının ardından kulüp başkanı Onur Güner tarafından göreve çağrıldık. Sezona sakatlık, hastalık ve Belçikalı oyuncu Helene Rousseaux'nun geç katılması gibi zorluklarla başladık. Dengeli bir ligde mücadele ediyoruz, Şu an maç maç bakıyoruz. Öncelikle sezon sonu adımızı ilk 4'e yazdırıp Play-Off etabına yükselmek, sonra adım adım ilerlemek amacındayız."

BEKLENTİ YÜKSELDİ

İLK geldiği döneme kıyasla takımlarında kadronun daha kaliteli olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, transferlerin beklentiyi yükselttiğini dile getirdi. 66 yaşındaki başantrenör, Türk kadın voleybolunun hammadde açısından zengin olduğunu, erkek voleyboluna göre daha geniş bir oyuncu havuzuna sahip olunduğunu ifade ederek, "İzmir özelinde Karşıyaka altyapı çalışmalarına büyük emek harcıyor. Göztepe de güçlü bir organizasyonla katkı sağlıyor. Aras'ın da altyapıya kısa süre içinde eğileceğini düşünüyorum" cümlelerini kullandı.