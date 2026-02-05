Merkezefendi seriyi sürdürecek

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, Anadolu Efes karşısında alınan galibiyetin camia adına büyük anlam taşıdığını belirtti. Bu sonucun doğru yolda ilerlediklerinin en net göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Deveciler, "Oyuncularımız sahaya karakter koydu. Maçın her anında mücadeleden kopmayan, ne istediğini bilen bir takım vardı. Savunmada ve hücumda birbirini tamamlayan bir ekip izledik. Sahada gerçek bir takım ruhu vardı. Taraftarımızın oluşturduğu atmosfer oyuncularımıza ekstra motivasyon sağladı. Bu galibiyette tribünlerin payı çok büyük" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN SÜRDÜRMEK'

BU sonucun sadece bir maç kazanmanın ötesinde anlam taşıdığını ifade eden Deveciler, "Denizli basketbolunun geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli. Bu galibiyet hem şehrimiz hem de kulübümüz adına önemli bir mesajdır. Bu galibiyet bir başlangıç. Önemli olan bu performansı sürdürülebilir kılmak. Aynı ciddiyet ve inançla yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.