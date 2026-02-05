Oh nihayet kavuştular

TAMMY Abraham'ın Aston Villa'nın yolunu tutması sonrası Güney Koreli futbolcu Hyeon-Gyu Oh'un transferini bitiren Beşiktaş, dün yeni golcüsüne kavuştu. Belçika'nın Genk kulübünden transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların bonuslarla birlikte kulübüne 15 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol atıp 3 de asist üretti. Başarılı santrfor, futbol kariyerine Güney Kore'de başladı. 2023 yılında Celtic'e transfer olan Hyeon-gyu Oh, ardından Belçika temsilcisi Genk'in yolunu tuttu. Asıl mevkisi santrfor olan Güney Koreli futbolcu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Oh, Güney Kore Milli Takımı formasıyla 24 maçta sahaya çıktı. Kulüp kariyerinde toplam 213 karşılaşmada görev alan genç golcü, bu süreçte 57 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Agbodou da bitti bitiyor

BEŞİKTAŞ stoperde de mutlu sona yaklaştı. Sergen Yalçın'ın çok istediği Emmanuel Agbadou için Wolverhampton'la prensipte anlaşma sağlandı. 28 yaşındaki Fildişili yıldız için Wolves ile Beşiktaş arasında yapılan görüşmelerde, taraflar 15 milyon Euro civarında bonservis üzerinden anlaşma sağladı. Agbadou, bu sezon çıktığı 17 maçta 1284 dakika forma giymişti. 1.92 boyundaki yıldız savunmacı, 2 de asist yaptı. Agbadou, Beşiktaş'ta savunmanın yeni lideri olacak. 18 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını terleten 28 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık resmi sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı.