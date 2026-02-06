Aliağa FK havlu attı!

Z iraat Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, grubun son maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Konyaspor'a 5-0 yenildi. İzmir temsilcisi bu sonuçla grubunu 1 puanla tamamlayarak kupaya veda etti. 4. dakikada Melih'in pasında topla buluşan Muleka, ceza yayının gerisinde yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 6. dakikada Jevtovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Tunahan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 19. dakikada Erhan'ın ortasında Malik'in kafa vuruşunu kaleci Deniz çıkardı. 44. dakikada Yasir'in pasıyla topla buluşan Tunahan, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0. İlk yarı Konyaspor'un üstünlüğüyle bitti.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

65. dakikada Ahmet İlhan'ın şutunu kaleci Deniz kornere çeldi. 73. dakikada Tunahan'ın şık pasında Kramer'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı. 75. dakikada Arif'in ortasında Kramer'in kafası az farkla dışarı gitti. 81. dakikada Bardhi ceza sahasının dışından çok sert vurdu: 4-0. 88. dakikada Yasir'in içeri çevirdiği topta Kaan ters vuruşla kendi ağlarını buldu: 5-0. Aliağa FK karşılaşmayı 5-0 kaybederken, 1 puanda kalarak Türkiye Kupası'na veda etti.