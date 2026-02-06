Altay’da Özgür’den 4. dalya

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Altay'ın kaptanı Özgür Özkaya, geçen haftaki Eskişehirspor deplasmanında kariyerindeki 400'üncü resmi maçına siyahbeyazlı formayla çıkmanın gururunu yaşadı. Futbola başlayıp profesyonel olduğu Beşiktaş'ta A takımda forma şansı bulamayınca Zeytinburnu, F.Karagümrük, Beylerbeyi, Şanlıurfa, Elazığ, Konya, Bolu ve Gaziantep FK formaları giyen Özgür, 2018-19'un başında transfer olduğu Altay'da 8'inci sezonunu geçiriyor. Özgür, Altay formasıyla ise tüm profesyonel lig kategorilerinde görev yapıp 170 resmi maçta oynadı. Özgür, yaptığı açıklamada, "Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkür ederim. 400 maç bir son değil; sadece geride bırakılan uzun, onurlu bir hikayeyi içinde barındırıyor ve bu hikayeyi yaşamış olmaktan gurur duyuyorum" dedi. İ

İSA VE OKTAY DÖNÜYOR

ALTAY'DA bahis soruşturmasında 3'er ay men cezası alan ve cezalarını tamamlayan orta saha oyuncuları İsa Toygar Ekinci ile Oktay Özdede, pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Bornova 1877 maçında şans verilmesi halinde görev yapabilecek. Altyapıdan yetişen iki futbolcunun kadroda yer almaları bekleniyor. Siyah-beyazlılarda burnu kırılan santrfor Deniz Kadah'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.