Bucaspor’dan stat kampanyası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'in taraftarları, kulübe modern ve kalıcı bir stat kazandırılması amacıyla sosyal medyada geniş çaplı bir kampanya başlattı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Bucaspor ile özdeşleşen Buca Arena Stadı'nın günümüz futbol standartlarına uygun, çağdaş bir versiyonunun, uzun süredir atıl durumda bulunan eski Buca Cezaevi arazisine inşa edilmesini talep ediyor. "Buca Arena yeniden doğsun" sloganıyla yürütülen kampanyada, kulübün 100 yıla yaklaşan köklü geçmişine dikkat çekilirken, yeni stat projesinin yalnızca sportif değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir dönüşüm yaratacağı vurgulanıyor.