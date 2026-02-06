Fener geç açıldı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Fenerbahçe, 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı geriden gelerek mağlup etti: 3-1. 13. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Fred, kaleciyi çalımlamak istedi ancak kaleci Erkan'ın müdahalesiyle top Nene'nin önüne düştü. Nene'nin şutunda ise savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. 40'ta savunmanın uzun topunda kaleci Mert kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Mert'in uzaklaştırmak istediği top önce Kamil Efe'ye çarpıp sonra kendisine çarpıp Mustafa Fettahoğlu'nun önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 0-1.

İKİNCİ YARI DA COŞTU

53'te sağ tarafta topu alan Nene, çizgiye kadar inip pasını kale önündeki Asensio'ya aktardı. Asensio'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 70'te sol tarafta topu alan Kerem, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına ara pas gönderdi. Talisca'nın ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 76'da Mert Müldür'ün pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Talisca, Ömer Arda Kara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay penaltıya hükmetti. 78'de Talisca skoru belirledi: 3-1.

FRED AYRILMAK İÇİN ŞART KOŞTU

FENERBAHÇE'DE Brezilyalı orta saha Fred ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandığı iddia edildi. Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha Fred ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandığı iddia edildi. ESPN Brezilya'nın haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Fred'in Palmeiras'a önerildiği belirtildi. Palmeiras'ın Fred ile ilgilendiği ancak transfer için şart koştuğu kaydedildi. Brezilya temsilcisinin, bu transfer için Fred'in bonservisini eline alması şartını koştuğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin Fred'in ayrılığı konusunda zamanla yarıştığı belirtildi. Fenerbahçe'de Fred'in sözleşme feshi için sarı-lacivertli kulüpte kalan tüm maaşlarının ödenmesini istediği iddia edildi. Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 30 karşılaşmada forma şansı buldu. Brezilyalı orta saha bu süreçte 1 gol ile 3 asist üretti.

ADA ÇIKARMASI

SON olarak kadrosuna N'Golo Kante'yi dahil eden Fenerbahçe, forvet transferi için harekete geçti. Transferinin gerçekleşme ihtimali en yüksek olan ise Brian Brobbey. Sunderland'in Hollandalı yıldızı için Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 24 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fenerbahçe, Hollandalı santrforla el sıkıştı. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-lacivertlilerin, forvet alabilmesi için 1 futbolcusuyla yollarını ayırması gerekiyor. Brian Brobbey, sezon başında Ajax'tan Sunderland'e 20 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Golcü, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediği için yıldız futbolcuyu transferin son gününde kadrosuna kat- mak istediği belirtildi.

SKRİNİAR'A 2 MAÇ MEN CEZASI GELDİ

KOCAELİSPOR karşılaşmasındaki hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki savunmacısı Milan Skriniar, 2 maç ceza aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Milan Skriniar, Kocaelispor karşılaşmasında hakareti nedeniyle 2 maç ceza verdi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına." Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın maçtaki "tribünlere karşı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettiklerini söylemişti.