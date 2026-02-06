Kartal zirveyi bırakmadı!

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu'nda lider Beşiktaş, deplasmanda geriye düştüğü maçta Kocaelispor ile berabere kaldı ve zirveyi rakiplerine bırakmadı: 1-1. 16. dakikada Keita'nın şutunda araya giren Ndidi'nin ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle yapılan itirazların ardından maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR monitörüne gitti. 17'de pozisyonu tekrar izleyen hakem Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 18'de Serdar atışı gole çevirdi: 1-0. 33'te Kartal Kayra'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kalenin üstünden kornere çeldi. 41'de Tayfur'un pasında ceza sahası sol çaprazdan Darko Churlinov'un şutunda top kaleci Ersin'de kaldı. 57'de sağ kanatta Agyei yerden ortaladı. Serdar Dursun'un bekletmeden vuruşunda topu, kaleci Ersin Destanoğlu çeldi. Üst direğe çarpan meşin yuvarlağı Beşiktaş savunması kornere gönderdi. 85'te kullanılan kornerde, Samet Yalçın ile Uduokhai arasında yaşanan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 87'de Orkun Kökçü penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.