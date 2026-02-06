KSK’ye teselli!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ara transfer döneminin son günlerinde eski futbolcularına olan borçları yüzünden yeniden transfer yasağı alarak sarsılan Play-Off hattındaki Karşıyaka'ya bahis soruşturması kapsamındaki 3 aylık cezalarını çeken takımın aslarından Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan'ın bu hafta sahalara dönecek olması moral oldu. 10 Kasım'da tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip 90 gün ceza alan orta saha oyuncuları Erhan ve Mücahit, cezalarını cumartesi günü tamamlayacak. TFF, takımlarda 90 gün ceza alan oyuncuların bu hafta görev alabilmesi için alt liglerde maçları pazar ve pazartesi gününe aldı.

SADECE EROL ZÖNGÜR CEZALI

Karşıyaka'da Erhan ve Mücahit pazar günü Eskişehir Anadolu deplasmanında forma giyebilecek. Bu sezon 10 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan Erhan ve 6 maçta 3 asist yapan Mücahit ceza alana kadar ilk 11'de forma giyiyordu. İkilinin dönüşüyle Adem, Murat, Tolga, Berat gibi isimlerin de yer aldığı orta sahada forma rekabeti iyice artacak. Yeşil-kırmızılılarda bahis nedeniyle 12 ay ceza alan Erol dışında tüm as oyuncular cezalarını tamamlamış olacak.