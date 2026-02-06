Sacha Boey sürprizi

SÜPER Lig'de liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu için Play-Off oynamaya hak kazanan Galatasaray dün sürpriz bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, UEFA'ya listelerin verileceği son gün, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'i sezon sonuna kadar kiraladı. Fransız sağ bek Almanya'dan dün temsilcisi ile birlikte İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçti. Yıldız futbolcu, sezon sonuna kadar kiralandı. Galatasaray, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın 18 yaşındaki oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir" denildi.