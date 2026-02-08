3. Lig’de zorlu pazar

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci yarıda ilk 3 maçta galibiyet alamadıktan sonra geçen hafta Alanya 1221'i yenerek Play-Off potasından kopmayan Karşıyaka bugün Eskişehir Anadolu deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Osmangazi Üniversitesi Sahası'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bahis soruşturmasında 90'ar gün ceza alan Erhan ve Mücahit'in cezalarını tamamlayıp sahaya dönecekleri yeşilkırmızılılarda kart cezalısı Selim görev yapamayacak.
İKİ DERBİ HEYECANI YAŞANACAK
Geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 90+2'de penaltıdan yediği golle 2-1 yenilen Altay evinde kümede kalma yarışındaki Bornova 1877 ile oynayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 17.00'de başlayacak maçta Aykut Sergin düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda geçen hafta göreve gelen Teknik Direktör Mehmet Can Karagöz, iç sahada ilk sınavına çıkacak. Eksi 6 puan silme cezası alan 15 puanlı Altay, 18 puanı bulunan Bornova temsilcisini dize getirip moral bulmak istiyor. 3 haftadır kazanarak düşme hattından kurtulan Bornova da seri peşinde.
PLAY-OFF HATTINDA BÜYÜK KAPIŞMA
Üst üste 8 galibiyetle 19 hafta sonunda 40 puanla 3. sıraya çıkan Ayvalıkgücü evinde Play-Off hedefleyen 33 puanlı Denizli İdmanyurdu ile kozlarını paylaşacak. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç 15.00'te başlayacak. Geçen hafta deplasmanda lider Kütahyaspor'a 2-1 kaybeden 5. Balıkesirspor ise aynı saatte düşme hattındaki Afyonspor'a misafir olacak.