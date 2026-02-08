Aras Spor evinde Eczacıbaşı’nı devirdi

Sultanlar Ligi'nde 3 haftadır galibiyete hasret kalarak Play-Off'taki yerini riske atan Aras Spor, 20. haftada evinde Eczacıbaşı'nı konuk etti. Maça hızlı başlayan İzmir ekibi, büyük bölümünü önde götürdüğü ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. İkinci setin başında farkı açan konuk ekip 18-25 ile setlerde eşitliği sağladı. Üçüncü setin başında öne geçen Aras, rakibinin etkili hücumlarına cevap veremeyince üstünlüğü koruyamadı ve 23-25'lik skorla Eczacıbaşı 1-2 öne geçti. Dördüncü set büyük heyecana sahne oldu. Aras 13-9 ile 4 sayılık farkı yakalasa da Eczacıbaşı yetişti. Son bölümde büyük bir mücadele ortaya koyan Aras 29-27 ile setlerde eşitliği sağladı: 2-2. Karar setinde de iyi oyunundan ödün vermedi. İzmir temsilcisi, 15-10'luk skorla seti, 3-2 ile de karşılaşmayı kazandı.