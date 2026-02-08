Aslan’dan Lemina kararı

Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu orta sahanın mukavelesindeki opsiyonu kullanacak.
SÜPER Lig devi Galatasaray'daMario Lemina'nın geleceğihakkında karar verildi.Cim Bom, yıldız ismin opsiyonunukullanma kararı aldı.Galatasaray'ın Gabonlu ortasahası Mario Lemina ile ilgilisözleşme detayı netleşti.Sarı-kırmızılı formayla busezon 15 maç barajını aşandeneyimli oyuncunun kontratındakiözel madde devreyegirdi. Bu sezon Galatasaray'da15 maç barajınıaşan Lemina'nın sözleşmesi,aynı maaş üzerinden +1yıl daha otomatik olarak uzuyor.Galatasaray Yönetimiisterse oyuncunun maaşındadüzeltmeye gidebilecek.Teknik direktör Okan Buruk,Mario Lemina'yı hem stoperhem de orta saha pozisyonundakullanabiliyor. Bunedenle Gabonlu orta sahateknik adam Buruk'un prenslerindenbiri oldu. Leminageçen sezon aradönemde Wolvesekibinden sarı-kırmızılıekibe transferolmuştu. Dahaöncede 2019-2020 yıllarıarasında takımda formagiyen Lemina, Cim-Bom'daikinci dönemini geçiriyor.