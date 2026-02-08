Aslan’dan Lemina kararı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu orta sahanın mukavelesindeki opsiyonu kullanacak.

SÜPER Lig devi Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceği hakkında karar verildi. Cim Bom, yıldız ismin opsiyonunu kullanma kararı aldı. Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina ile ilgili sözleşme detayı netleşti. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 15 maç barajını aşan deneyimli oyuncunun kontratındaki özel madde devreye girdi. Bu sezon Galatasaray'da 15 maç barajını aşan Lemina'nın sözleşmesi, aynı maaş üzerinden +1 yıl daha otomatik olarak uzuyor. Galatasaray Yönetimi isterse oyuncunun maaşında düzeltmeye gidebilecek. Teknik direktör Okan Buruk, Mario Lemina'yı hem stoper hem de orta saha pozisyonunda kullanabiliyor. Bu nedenle Gabonlu orta saha teknik adam Buruk'un prenslerinden biri oldu. Lemina geçen sezon ara dönemde Wolves ekibinden sarı-kırmızılı ekibe transfer olmuştu. Daha öncede 2019-2020 yılları arasında takımda forma giyen Lemina, Cim-Bom'da ikinci dönemini geçiriyor.
