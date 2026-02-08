Avrupa aşkına!

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna devam eden Göztepe, bugün saat 17.00'de Konyaspor'a konuk olacak. Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte ayak tarak kemiğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle İsmail Köybaşı sezonu kapatırken, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yeni transfer Alexis Antunes'in takımla çalışmalara başladığı ve teknik heyetin şans vermesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un kadro tercihi ise maç saatinde netlik kazanacak. Ev sahibi Konyaspor'da ise Andzouana, Ufuk Akyol ve Rayyan Baniya sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Deniz Türüç ise kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Karşılaşma öncesinde Göztepe, 39 puanla ligde 4. sırada bulunurken, Konya 19 puanla 14. basamakta yer alıyor.

STOILOV: HEDEF 3 PUAN

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Stoilov, aynı oyun anlayışını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bildiğimiz oyunu oynamaya devam edeceğiz. Gelişime açık ve genç bir takımız. Rakibimizin gücünün farkındayız ancak kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Konya ekibi ile ilk maçına çıkacak.

Konyaspor ligde oynadığı son 10 karşılaşmada galibiyet alamazken, bu süreçte 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5 puan toplayabildi. giyemeye- layabildi. Göztepe ise son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanlık başarılı bir performans sergiledi.