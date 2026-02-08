Belözoğlu’ndan tam 29 transfer

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kış transfer dönemine damga vurdu. Sezonu Antalya'da açan ve sonrasında görevinden istifa edip Kasımpaşa'nın yolunu tutan 46 yaşındaki çalıştırıcının görev yaptığı iki kulüp bu sezon toplam 29 transfere imza attı. Sezon başı transfer sezonunu Antalya'da geçiren Belözoğlu, Akdeniz ekibiyle birlikte 17 yeni ismi kadrosuna kattı. Antalya, 7 Ekim 2025'te Emre Belözoğlu ile yollarını ayırırken, devre arası transfer döneminde görevde olan Sami Uğurlu ile hiçbir transfere imza atmadı. 4 Aralık'ta Kasımpaşa ile anlaşan Emre, 12 yeni ismi kadrosuna kattı. Belözoğlu böylece her iki transfer dönemini 29 yeni futbolcuyla tanışarak geçirdi.